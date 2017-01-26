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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергоснабжение жителей Пензы на особом контроле в связи с технологическим нарушением на ТЭЦ

Энергоснабжение жителей Пензы на особом контроле в связи с технологическим нарушением на ТЭЦ

26 января 2017, 23:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Технологическое нарушение в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в Пензе, произошедшее сегодня днем, не повлияло на электроснабжение жителей областного центра.

Тем не менее, в связи с перебоями теплоснабжения горожан, а также в целях усиления контроля за режимом работы распределительных и магистральных сетей Группы компаний "Россети" в Пензенской области введен режим повышенной готовности, который будет действовать до получения полной оценки рисков нарушения электроснабжения.

Организован внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Пенза-1,2, а также оборудования, обеспечивающего надежность электроснабжения потребителей, запитанных от этих линий. На подстанциях, осуществляющих электроснабжение микрорайонов, в которые отсутствует подача тепла, организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. На случай возникновения нештатных ситуаций, сформированы и приведены в готовность 20 мобильных и аварийно-восстановительных бригад. Проверены работоспособность средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на воздушных линиях, а также системы их резервного и аварийного питания.

В производственных отделениях подготовлены и направлены в Пензу 9 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью более 1 мВт.

Филиал «Пензаэнерго» находится в полном взаимодействии с горэлектросетью г.Пензы и готов оказывать содействие в случае нарушения электроснабжения, в том числе путём перевода на резервные источники электроснабжения.

Ситуация контролируется Штабом электросетевого комплекса ПАО "Россети".

Компания: ПАО "Россети"
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