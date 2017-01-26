"Газпром": Вопрос финансирования "Северного потока-2" должен решиться в ближайшие месяцы

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 17:45
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II
Вопросы, связанные с финансированием "Северного потока-2", должны быть решены в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Не думаю, что это надолго. Думаю, что в ближайшие месяцы вопрос, связанный с коллективным финансированием, будет решен... Зарубежные партнеры не меньше нас заинтересованы в том, чтобы этот проект состоялся", - сказал он, передает ПРАЙМ.
Зубков отметил, что необходимая правовая база для начала работ по проекту "Северный поток-2" имеется, "Газпром" с партнерами продолжает работу с властями ЕС по этим вопросам.
Капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро, сообщал ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Согласно материалам компании, "Газпром" в 2017 году направит на финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" около 111 миллиардов рублей (около 1,7 миллиарда евро по текущему курсу ЦБ - ред.).
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.
Ранее партнеры по проекту - Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall - сообщали, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании СП для строительства газопровода. Планировалось, что эти зарубежные компании станут акционерами (с долями по 10%) компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит "Газпрому". Окончательная структура проекта пока не определена.