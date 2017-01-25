"Карачаево-Черкесскэнерго" снизил потери электроэнергии в сетях

На базе Прикубанских РЭС в поселке Кавказском КЧР на выездном заседании балансовой комиссии филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подведены итоги минувшего года.



Директор филиала Владимир Халюзин поблагодарил коллектив за работу и отметил, что в период новогодних праздников в зоне ответственности компании не было допущено аварийных ситуаций и технологических нарушений, что говорит о качественной подготовке энергообъектов к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки на сети.



Основными темами стали вопросы снижения потерь в электрических сетях и неучтенного потребления электроэнергии.

Как доложил заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг Александр Кливекин, по итогам 2016 года филиал выполнил плановое задание по снижению уровня потерь в сетях.



Так, уровень потерь электроэнергии с учетом промышленной зоны за прошедший год в филиале составил 15,8 %, что соответствует плановым показателям, и на 1,55 % меньше данных 2015 года. Всего в сети филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» за прошлый год поступил 1 млрд 174 млн кВт.ч электроэнергии, реализовано 989 млн кВт.ч.



Наиболее эффективно вели работу по снижению уровня потерь специалисты Зеленчукских РЭС, где план перевыполнен на 1,98 %, Зеленчукских электрических сетей, также перевыполнивших плановые показатели на 1,94% и Урупских РЭС, где потери снижены на 1,38% от планового задания.



Отмечено, что ряд районов, несмотря на невыполнение задания, показали позитивную динамику снижения уровня потерь электроэнергии по сравнению с 2015 годом. Например, в Малокарачаевских РЭС уровень потерь по отношению к 2015 году снижен на 3,23%, в Прикубанских РЭС – на 2,71%, в Карачаевских РЭС – на 2,33%.



Участники заседания отметили, что одной из основных причин высокого уровня потерь в сетях является неучтённое потребление электроэнергии, т.е. в обход прибора учета или же вмешательство в работу электросчетчика, когда недобросовестный потребитель предпринимает различные ухищрения для снижения объема оплачиваемой электроэнергии.



В связи с этим руководство филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» призвало всех начальников РЭС усилить работу по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии и направлению всех соответствующих материалов в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия к нарушителям.

Как отметил директор филиала Владимир Халюзин, дисциплинарные меры будут применяться и к тем начальникам и специалистам районных электрических сетей, которые в 2017 году не выполнят плановые задания по снижению уровня потерь электроэнергии в сетях. Более того, руководитель энергосетевой компании призвал начальников и главных инженеров РЭС проанализировать работу всех специалистов, которые работают непосредственно с потребителями, чтобы исключить коррупционную составляющую и выявить факты недобросовестного исполнения обязанностей.



В настоящее время энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» продолжают реализовывать комплекс мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного потребления электроэнергии. Ежемесячно проходят рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, идет реконструкция старых изношенных сетей и электрооборудования, проводится разъяснительная работа с населением об опасности несанкционированного подключения к электросетям и ужесточении наказания за неучтенное энергопотребление.