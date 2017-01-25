"Кировэнерго": построенный в охранной зоне ВЛ-110 кВ двухэтажный гаражный комплекс признан самовольной постройкой и будет снесен

Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выиграл аппеляционный суд по признанию самовольной постройкой двухэтажного гаражного комплекса, возведенного под воздушной линией электропередачи (ВЛ) 110 кВ в черте города Кирова. Ответчиков обязали снести построенные гаражи.



Строительство двуэтажных кирпичных гаражных боксов непосредственно под ВЛ 110 кВ «ПС Киров – ТЭЦ-4» в областном центре было зафиксировано летом 2015 года в ходе планового осмотра линии. Согласно действующему законодательству, возведение гаражей в охранной зоне воздушных линий - нарушение закона, поэтому энергетики составили Акт о допущенных нарушениях и потребовали добровольно прекратить строительство. Так как реакции на это не последовало, дело перешло в суд, который, как и следовало ожидать, встал на сторону истцов-сетевиков. Итог - возведенные гаражи признаны самовольной постройкой, а ответчики обязаны снести объекты в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.



«Поражает поведение застройщика, – пояснил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Кировэнерго» Игорь Кайсин, - Первое уведомление о недопустимости проведения работ было выдано ещё на стадии закладки фундамента, но, несмотря на это, строительство продолжалось. Не возымело действия и наложение административной ответственности – стройка упорно продолжалась, несмотря на опасность для жизни строителей и угрозу нарушения функционирования социально значимых объектов, электроснабжение которых осуществляется по данной линии электропередачи».



Филиал «Кировэнерго» напоминает, что охранные зоны ВЛ установлены для обеспечения безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации объектов. В рамках охранных зон действуют особые условия использования земельных участков. Они подробно оговорены в «Правилах установления охранных зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160. В частности, в п.9 Правил говорится, что в охранных зонах запрещено размещать гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. С одной стороны, это препятствует доступу к объектам электросетевого хозяйства, делает невозможным проведение обязательных работ по ремонту оборудования и создает угрозу повреждения ВЛ. С другой стороны, нахождение гаражей под проводами ВЛ создает угрозу жизни и здоровью людей.



Установлено, что минимальное расстояние от провода ВЛ 110 кВ до верхнего края северной части двухэтажных гаражей – 3,04 м, до верхнего края южной части гаражей – 2,7 метров. При этом по правилам недопустимо приближаться к проводам ВЛ 110 кВ ближе, чем на один метр. Речь идет не только о самом человеке, но и о применяемых им различных инструментах. То есть любой человек, поднявшийся на крышу возведенной вблизи ВЛ постройки чтобы очистить крышу от снега или прочистить дымоход, может оказаться на опасном расстоянии от проводов ВЛ и погибнуть от воздействия электрической дуги высокого напряжения.