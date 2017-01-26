Компания "Тюменьэнерго" поможет готовить военных инженеров

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 15:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Соглашение о прохождении в «Тюменьэнерго» практики курсантами, обучающимися по инженерным специальностям, достигнуто между компанией и одним из военных образовательных учреждений региона. Такую информацию озвучил исполняющий обязанности генерального директора «Тюменьэнерго» Сергей Савчук в ходе общения с журналистами в День российского студенчества.
Представители средств массовой информации вполне правомерно назвали «Тюменьэнерго» региональной образовательной площадкой. Компания имеет соглашения о партнёрстве с большинством региональных учреждений среднего и высшего образования, а также с институтами, расположенными в других регионах России. Ежегодно в подразделениях «Тюменьэнерго» проходит практику около двух сотен студентов, с 2014 года компания участвует во всероссийском движении студенческих стройотрядов, постоянно расширяя перечень подразделений, принимающих ССО.
В наступившем году впервые в истории взаимоотношений компании с образовательными организациями один из филиалов «Тюменьэнерго» готовится принять на практику будущих военных инженеров-энергетиков. «Мы активно поддерживаем студенчество и студенческие движения и готовы участвовать в реализации различных образовательных инициатив», – резюмировал Сергей Савчук.