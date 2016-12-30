Москабельмет: лучше один раз увидеть

Каждый раз, встречая новый год, мы верим в лучшее. Новые встречи, новые проекты и свежий идеи заражают оптимизмом и настраивают на активную работу в течение всего года. Дружный коллектив Группы компаний «Москабельмет», вдохновленный праздничными мероприятиями, подготовил интересное, познавательное видео о кабельном производстве России и о своей роли в этом важном секторе промышленности. Та зимняя сказка, атмосфера волшебства и тепла, наполненная миллионами разноцветных огней, словами самых добрых пожеланий, летящим во все концы страны и за ее пределы, стала реальностью благодаря миллионами кабелей и проводов, стабильно выполняющих свое предназначение – передавать энергию и питать объекты, используемые человеком.

Пресс-служба компании в коротком, но очень динамичном видео-сюжете рассказала и показала, какую великую роль в современном мире играет этот процесс и как он осуществляется. Ролик посвящается клиентам и партнерам компании, друзьям и единомышленникам.



О создании и развитии ГК «Москабельмет», структуре и культуре производства одного из старейших кабельных заводов в России, об основных ценностях и миссии компании, об особенностях производства и широчайшем выпускаемом ассортименте кабельно-проводниковой продукции, среди которых есть и уникальные разработки, не имеющих аналогов, об отвественности и доверии самых требовательных потребителей (Росатом, Министерство обороны и Московский метрополитен и др.) идет повествование в данном видео.



Мы уверены в том, что эта «видео-визитка», отражающая открытость компании и оптимистичный настрой, для наших постоянных партнеров станет приятным сюрпризом, а для новых – поводом для начала крепких и плодотворных взаимоотношений. Приглашаем к просмотру!