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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" в 2017 году отремонтирует более 190 км электросетей

Мособлэнерго в 2017 году отремонтирует более 190 км электросетей

26 января 2017, 09:14
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП

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АО «Мособлэнерго» в 2017 году планирует произвести капитальный ремонт 192,7 километров воздушных и кабельных электросетей, расположенных на территории Московской области. В программу также включены работы по капитальному ремонту 569 единиц электрооборудования, строительной части трансформаторных и распределительных подстанций.

В этому году «Мособлэнерго» продолжит работы по расчистке просек вблизи прохождения воздушных линий электропередачи. Объем запланированных работ - более 91 га.

Наибольшее количество сетей и оборудования будет отремонтировано в Одинцовском, Раменском и Воскресенском районах Подмосковья.

Особое внимание компания традиционно уделяет объектам, снабжающим электроэнергией социально-значимые учреждения региона – такие сети и подстанции имеют приоритет для включения в программу капитального ремонта «Мособлэнерго». Всего работами будет охвачено 48 муниципальных образований области.

По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании, работы в некоторых районах уже начаты. Основной объем запланирован на предстоящий весенне-летний период.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков: «В программе капитального ремонта запланированы работы по капитальному ремонту во всех филиалах компании. При проведении ремонтов, отработавшие свой срок провода заменяются на современный самонесущий изолированный; устанавливаются новые, более прочные опоры, обновляется оборудование на подстанциях. Кроме того, мы проводим ремонт фасадов, кровли, входных групп наших подстанций».

Компания: АО "Мособлэнерго"
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