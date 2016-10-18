На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв

Взрыв прогремел на пензенской ТЭЦ, погиб один человек, здание частично разрушено, сообщил источник в экстренных службах. По его словам, обрушилась кровля над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным Минэнерго, взрыв произошел при проведении сварочных работ, при этом погиб сварщик. В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП, начато расследование обстоятельств происшествия и разбор завалов.

"В помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок какого-то баллона. Имеются частичные разрушения", — рассказала начальник пресс-службы ведомства Анна Шупилова. Из-за взрыва был отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), однако это не повлияло на теплоснабжение города и области. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение оказать помощь семье погибшего и подчеркнул, что теплоснабжение в полном объеме восстановят в течение четырех часов.

Пензенская ТЭЦ-1, расположенная по адресу: улица Новочеркасская, 1, принадлежит компании "Т Плюс".