ООО "Башкирэнерго" развивает "большое оптическое кольцо"

Начиная с 2014 года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») вкладывает большие средства в строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и приобретение доли (оптических волокон) в оптических кабелях сторонних организаций. Это необходимо для устройств релейной защиты и автоматики, создания системы обмена технологической информацией и развития сети передачи данных. В частности, в 2015-2016 годах инвестиции только по ПО «Белебеевские электрические сети» составили около 16 млн. рублей. Энергетики выкупили у операторов связи два оптических волокна на 150-ти километровом участке «РТПЦ «Бижбуляк» - РТПЦ «Зирган», построили несколько участков ВОЛС - «РПТЦ «Бижбуляк» - ПС Бижбуляк, «РПТЦ «Зирган – ПС «Зирган», общей протяженностью 12 км. Важным этапом стало строительство 13,5 км ВОЛС от ПС 110 кВ «Шкапово» до ПС 35 кВ «Бижбуляк». Приобретенные и построенные каналы оптической связи дополнили уже существующую коммуникационную инфраструктуру в производственном отделении, которая состоит из ВОЛС «Шкапово – ПО «БЭС» и ВЧ-каналов, обеспечивающих передачу телеметрии и телесигнализации с отдельных энергообъектов на ПС «Шкапово» и на центральную базу Белебеевских электрических сетей. По существующим каналам связи уже оттуда осуществляется оперативная и бесперебойная передача всего объема телеметрических данных и телесигнализации в ООО «Башкирэнерго» и в филиал «СО ЕЭС» - Башкирское РДУ.



Если раньше с внедрением в ООО «Башкирэнерго» каждого нового информационного сервиса (1С, Link и т.п.) приходилось расширять пропускную способность арендуемых каналов передачи данных и, тем самым, нести дополнительные финансовые затраты, то теперь удалось отказаться от аренды.



С завершением этой работы ПО «БЭС» стало девятым из десяти территориальных производственных отделений ООО «Башкирэнерго», получившей доступ к сети передачи информации со скоростью 10 Гбит/сек. В перспективе энергетики планируют строительство резервной ВОЛС из ПО «БЭС» в ПО «ОЭС». В результате будет создано «большое оптическое кольцо»: Уфа (Центр обработки данных ООО «Башкирэнерго») – ПО «Ишимбайские электрические сети» - ПО «Белебеевские электрические сети» - ПО «Октябрьские электрические сети» - Уфа. Будет достигнут синергетический эффект резервирования каналов передачи телеметрической информации.