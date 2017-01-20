Охране труда - особое внимание

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 10:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» прошел очередной День охраны труда. Целью этого ежемесячного мероприятия является обеспечение контроля за соблюдением персоналом требований охраны труда, предупреждение производственного травматизма и повышение производственной дисциплины. В минувший День охраны труда были проверены структурные подразделения Аппарата управления и всех производственных отделений филиала.
Руководители и специалисты технического блока проверили состояние рабочих мест производственного персонала, оснащенность бригад защитными средствами, приспособлениями, инструментами, спецодеждой, полную укомплектованность рабочих мест аптечками доврачебной помощи. Для производственного персонала также были организованы практические занятия на учебно-тренировочных полигонах, в ходе которых отрабатывались навыки оперативных переключений, оформления нарядов-допусков на производство работ.
По итогам проведения Дня охраны труда сотрудниками служб производственной безопасности и производственного контроля филиала «Чувашэнерго» разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Проверка его выполнения будет проведена в ходе очередного такого мероприятия, которое пройдет 15 и 16 февраля 2017 г. Проведение Дней охраны труда является неотъемлемой частью деятельности филиала «Чувашэнерго» и направлено на предупреждение производственного травматизма, повышения производств
енной дисциплины и сохранения здоровья персонала. В общей сложности в 2016 году в «Чувашэнерго» было проведено двенадцать Дней охраны труда, а также 6887 внезапных проверок постоянных и временных рабочих мест электротехнического персонала предприятия.