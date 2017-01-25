Подписан Меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом России и Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 10:43
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЕАЭС
24 января 2017 года, состоялась встреча Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с Премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, в переговорах принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров. В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения.
Обсуждались ключевые вопросы взаимодействия между двумя странами, а также интеграционное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.
«У нас особые отношения с Арменией, союзнические. Конечно, всегда есть что обсудить, но важно и то, что к Вашему визиту подготовлен набор документов, которые развивают вектор нашего сотрудничества по отдельным направлениям. Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и контактов между людьми», - отметил Дмитрий Медведев.
Глава Правительства сообщил, что несмотря на международную конъюнктуру, на изменение цен на энергоносители и целый ряд других экономических моментов, товарооборот между Россией и Арменией стабильный. «А если говорить об импорте из Армении в нашу страну, о поставках вашей продукции, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70%. Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к Евразийскому союзу и укрепления наших хозяйственных связей», - сказал Дмитрий Медведев.