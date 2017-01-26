Промышленность зашевелилась

Росстат опубликовал первую оценку промышленных результатов 2016 года в целом и отдельно декабря, зафиксировав бурный рост выпуска в годовом выражении. Причины — увеличение добычи углеводородов, пересмотр данных статистиками, холода и низкая база 2015 года. Оценки выпуска с учетом сезонных и календарных колебаний свидетельствуют: в четвертом квартале оживление в обработке обеспечили инвестиционные отрасли, пищевая промышленность, энергетика и ЖКХ. В январе 2017 года компании готовятся наращивать производство и инвестиции — но планы ограничивают низкий спрос и нехватка оборотных средств.



В 2016 году промпроизводство в РФ выросло на 1,1% после снижения на 3,4% в 2015-м, оценили вчера в Росстате. После того как в декабре 2016 года ведомство пересмотрело данные за 2015 и 2016 годы, годовая динамика выпуска сильно улучшилась, а аналитикам и Минэкономики пришлось повысить свои годовые прогнозы — теперь оценка динамики выпуска лишь на 0,1 процентного пункта (п. п.) превышает последний прогноз ведомства.



В декабре 2016 года Росстат зафиксировал очередной рекордный (уже за последние четыре года) скачок выпуска — на 3,2%. В предыдущие 11 месяцев эту динамику в основном поддерживали добыча полезных ископаемых и пищевые отрасли, а тормозили рост производство нефтепродуктов и металлургия, отмечали в министерстве. В декабре причины такого рывка не изменились. База оставалась низкой (в декабре 2015 года выпуск просел на 4,5%), что поддержало годовой показатель даже с учетом того, что декабрь 2016 года был на один рабочий день короче. Статистики же сообщили об очередном уточнении данных. "Уточнения по стоимости бывают значительными, так как реальную стоимость продукции можно определить после ее окончательной реализации, что приводит к существенному уточнению индексов производства, включая виды деятельности, представленные продукцией с длительным циклом изготовления",— пояснили в Росстате. Также Росстат постоянно пересматривает ряды из-за изменений классификации продукции компаниями.



Прекращение спада в обработке год к году главным образом произошло за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос. Это подтверждает и отраслевая статистика, учитывающая сезонные и календарные колебания. В четвертом квартале среднемесячные темпы роста, по данным Росстата, ускорились до 0,7% с минус 0,2% в третьем. В ЦМАКП после обработки сырых данных Росстата подсчитали — рост выпуска в четвертом квартале ускорился лишь на 0,1 п. п., до 0,5%.



В добыче среднемесячный рост в четвертом квартале замедлился до 0,2% с 0,4% в третьем, а в обработке, напротив, ускорился до 0,6% с 0,4%. Улучшили показатели производители продовольствия (на 1 п. п., до 1,3%), электроэнергетика и ЖКХ (среднемесячный рост на 1,1% против 0,3% кварталом ранее), а также производители инвесттоваров (1,5% против 1%). После заметного спада в третьем квартале динамика выпуска непродовольственных потребительских товаров фактически вернулась к нулю, а спад выпуска товаров длительного пользования стал глубже (минус 0,8% против 0,5%).



Росстат и ЦМАКП свидетельствуют, что оживление промпроизводства в конце 2016 года обеспечивали отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Но потребительские настроения улучшались не так интенсивно, как кварталом ранее,— соответствующий индекс Росстата находился на отметке минус 18%. Внутренний спрос на инвестиционные товары обеспечивают сами компании. Сергей Цухло из ИЭП им. Егора Гайдара говорит, что в январе 2017 года предприятия обработки сообщили, что их текущие мощности либо загружены, либо их уже недостаточно. Вероятнее всего, ожидая скорое увеличение спроса со стороны развитых рынков и Китая, они готовы инвестировать. Впрочем, теперь им не хватает оборотных средств: в январе выпуск прежде всего сдерживала недоступность кредитов — даже несмотря на снижение их стоимости на 2 п. п., до 12,5%.



Источник: Коммерсант.

Компания: