Путин поручил кабмину уделять внимание возобновляемым источникам энергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 16:27
Рубрика: Россия
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при разработке документов стратегического планирования уделить особое внимание повышению энергоэффективности экономики, включая создание возобновляемых источников энергии, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений главы государства.
"Правительству РФ… предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий правительства РФ на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России к модели экологически устойчивого развития… обратив особое внимание… на установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным ее секторам, а также на реализацию комплекса мер по повышению такой энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии", — говорится в поручении, передает РИА Новости.
Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 июля.