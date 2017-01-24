"Ростелеком" подключает по оптике астраханские турбазы

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 15:06
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» подключил по оптическим линиям семь туристических баз, расположенных в Камызякском, Харабалинском и Ахтубинском районах Астраханской области. В рамках исполнения контрактов от магистральных линий до объектов проложено около 7 км волоконно-оптического кабеля. Туристические базы «Синяя птица», «Авалон», «Заволжье» получили возможность подключения благодаря интернетизации ближайших населённых пунктов в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В прошлом году УЦН-магистраль, построенная «Ростелекомом» в рамках проекта в Харабалинском районе, прошла в непосредственной близости от этих туристических объектов.
Александр Бондаренко, директор рыболовно-охотничьей базы «Синяя птица»: «По последним данным, Астраханский регион посещают более 2,5 млн. туристов ежегодно. Три четверти из них – это рыболовы и охотники, которых привлекает природа края. Они размещаются на туристических базах, расположенных в живописных уголках, «вдали от цивилизации». Тем не менее, полностью абстрагироваться от привычной жизни наши гости не планируют. Конечно же, им нужна качественная связь и всевозможные интернет-сервисы. Высокоскоростной интернет по оптическим линиям, который компания «Ростелеком» предоставляет туристическим базам, делает отдых гостей нашего региона более комфортным и полноценным».
Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня туристы, рыбаки и охотники, остановившиеся на подключенных нами базах отдыха, имеют скорость подключения до 100 Мб/с. Они могут пользоваться без ограничений любым контентом и осуществлять любые действия, посредством интернет-сервисов».
В 2017 году работа по подключению туристических баз Астраханского края продолжится. Благодаря дальнейшему развитию проекта «Устранение цифрового неравенства», возможность подключения к магистральной оптической линии получат ряд баз Камызякского и Приволжского районов. До конца полугодия «Ростелеком» планирует завершить работы на 10 туристических, рыболовных и охотничьих объектах.
03.11.2016 г. "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Сахалине