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Пресс-релизы

"Силовые машины" посетил посол Республики Кубы в Российской Федерации

Силовые машины посетил посол Республики Кубы в Российской Федерации

26 января 2017, 17:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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 24 января 2017 года состоялась рабочая встреча посла Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсии с генеральным директором ПАО «Силовые машины» Романом Филипповым в ходе визита на производственные площадки компании в Санкт-Петербурге.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества ПАО «Силовые машины» и Республики Кубы, перспективы увеличения присутствия компании на кубинском рынке и дальнейшая работа по контракту на поставку турбогенераторного оборудования для кубинской ТЭС «Максимо Гомес».

Эмилио Лосада Гарсия отметил, что энергообъекты Республики Куба нуждаются в модернизации, и первый совместный проект с ГК «Силовые машины» крайне важен для страны.

Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов подчеркнул, что компания в полной мере отвечает требованиям и ожиданиям заказчика, имея и богатый инженерный опыт, и современные технические возможности.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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