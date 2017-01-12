"Силовые машины" посетил посол Республики Кубы в Российской Федерации

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 17:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
24 января 2017 года состоялась рабочая встреча посла Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсии с генеральным директором ПАО «Силовые машины» Романом Филипповым в ходе визита на производственные площадки компании в Санкт-Петербурге.
Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества ПАО «Силовые машины» и Республики Кубы, перспективы увеличения присутствия компании на кубинском рынке и дальнейшая работа по контракту на поставку турбогенераторного оборудования для кубинской ТЭС «Максимо Гомес».
Эмилио Лосада Гарсия отметил, что энергообъекты Республики Куба нуждаются в модернизации, и первый совместный проект с ГК «Силовые машины» крайне важен для страны.
Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов подчеркнул, что компания в полной мере отвечает требованиям и ожиданиям заказчика, имея и богатый инженерный опыт, и современные технические возможности.