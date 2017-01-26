"Т Плюс" опровергла взрыв на ТЭЦ в Пензе

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 18:04
Рубрика: Россия
Метки: Т ПЛЮС, ТЭЦ
Региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске заявил, что на Пензенской ТЭЦ-1 не было взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
«Взрыва не было. Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опрессовки сорвало крышку на оборудовании — эта крышка разрушила часть кровли», — сказали в компании.
После взрыва на ТЭЦ-1 в Пензе будут ограничены отопление 86 домов и подача горячей воды в 68 домов. Об этом сообщил замначальника городского управления ГО и ЧС Александр Дерябин.
«В связи с ЧП на ТЭЦ-1 в микрорайоне Шуист от горячего водоснабжения отключены 68 многоэтажных жилых домов, две школы и четыре детских сада, а также городская больница №4 на улице Светлой. Введены ограничения по подаче теплоносителя для 86 жилых домов, четырех детских садов», — сказал он, цитирует его Газета.ру.
На Пензенской ТЭЦ-1 завалов в результате обрушения кровли нет, сообщил журналистам первый заместитель начальника регионального главка МЧС Дмитрий Козлов.
Как передает РИА Новости, следствие возбудило уголовное дело по факту аварии на Пензенской ТЭЦ-1, в результате которой погиб человек, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 13:15 мск. В результате инцидента произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором в машинном зале. Проверки начали СК, управление ФСБ и прокуратура.