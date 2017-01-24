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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Технологическое нарушение на Пензенской ТЭЦ-1 не повлияло на работу электросетевого хозяйства "Пензаэнерго"

Технологическое нарушение на Пензенской ТЭЦ-1 не повлияло на работу электросетевого хозяйства Пензаэнерго

26 января 2017, 18:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО

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Технологическое нарушение в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в г.Пенза, произошедшее сегодня днем, не повлияло на электроснабжение жителей областного центра.

По предварительной информации распределительное устройство, находящееся в ведении компании, не повреждено и находится в нормальном режиме работы. Нарушения электроснабжения потребителей не было. Непосредственная угроза нарушения электроснабжения в настоящее время отсутствует.

В целях усиления контроля за режимом работы сетей в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» введен режим повышенной готовности, который будет действовать до получения полной оценки рисков нарушения электроснабжения.

Организован внеочередной осмотр оборудования, обеспечивающего надежность электроснабжения потребителей в создавшейся схеме.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
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