"Тюменьэнерго" продолжает работу с должниками

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 09:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Сокращением объема просроченной дебиторской задолженности территориальных сетевых организаций перед АО «Тюменьэнерго» ознаменовано начало 2017 года.
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля просроченной задолженности составляла около 3 % от всей суммы дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, или почти 79 млн рублей в денежном выражении. В течение первой рабочей декады января 2017 года за счет погашения задолженности муниципальными предприятиями, объем «просрочки» снизился до 51 млн рублей. Основными неплательщиками остаются ООО «Транзит-Электро-Тюмень» с задолженностью в 15,1 млн рублей, ООО «Сибирь-Электро» – 14,1 млн рублей, ООО «МинЭл» – 11,8 млн рублей, ООО «Ремэнергостройсервис» – 3,7 млн рублей. С этими предприятиями компания ведет претензионно-исковую работу.
Необходимо отметить, что своевременная оплата услуг по передаче электроэнергии крайне важна для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса: подготовки оборудования к прохождению особых периодов и своевременного приобретения материалов для предстоящей ремонтной кампании.