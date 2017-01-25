В "Нижновэнерго" подвели итоги экологических мероприятий за 2016 год

Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги реализации Программы по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов за 2016 г. Природоохранная деятельность сетевой компании включает мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, охрану и рациональное использование земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.



Действующая в настоящее время Программа по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов рассчитана на 2016-2020 гг. Она предполагает выполнение целого комплекса природоохранных мероприятий.



За 2016 г. в целях контроля предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух были разработаны 15 проектов нормативов ПДВ в атмосферу для 14 районов электрических сетей (РЭС) и производственной базы одной подстанции (ПС) сетевой компании. Проведен анализ соблюдения норм ПДВ загрязняющих веществ в производственных отделениях (ПО) «Арзамасские электрические сети», «Балахнинские электрические сети», «Дзержинские электрические сети», «Кстовские электрические сети», «Семеновские электрические сети», «Центральные электрические сети», превышение установленных нормативов ПДВ не выявлено.



В целях охраны и рационального использования водных ресурсов системно проводился лабораторный анализ подземных вод, добываемых из скважин в соответствиями с лицензиями на недропользование в Балахнинских, Семеновских и Сергачских электрических сетях. Для контроля загрязняющих веществ, сбрасываемых в системы городской канализации, в Центральных и Балахнинских электросетях также был проведен анализ сточных вод. Нарушения допустимых нормативов не зафиксировано.



Чтобы предотвратить загрязнение земель отходами производства и потребления, закуплено 2 контейнера для накопления твердых бытовых отходов в ПО «Южные электрические сети». В Кстовских, Сергачских и Южных электрических сетях в соответствие с санитарными нормами приведены территории временного накопления отходов. В ПО «Уренские электросети» обустроена площадка для временного накопления выведенного из эксплуатации маслонаполненного оборудования. По договорам на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, сдано около 1000 тонн отходов первого – пятого классов опасности. На случай незначительных загрязнений почв и твердых поверхностей нефтепродуктами в 2016 г. для пяти производственных отделений закуплено около 1,5 тонн сорбирующего материала, способного к полному биоразложению благодаря наличию нефтеокисляющих бактерий.



Кроме того, заключено 12 договоров на ликвидацию древесных отходов, которые остаются рядом с воздушными линиями электропередачи (ВЛ) после выполнения подразделениями «Нижновэнерго» работ по расчистке и расширению трасс ВЛ от поросли. Напомним, это ежегодное мероприятие позволяет минимизировать риски повреждения электросетевого оборудования упавшими стволами и ветками деревьев.



Значительное внимание энергетики уделяют защите животного мира, особенно поблизости от электроустановок. В компании применяются передовые технологии: для защиты птиц от воздействия электрического тока обычные провода заменяются на самонесущий изолированный провод (СИП). Использование СИП также позволяет уменьшить зону вырубки просек. Всего за прошедший год протяженность ВЛ 0,4-35 кВ с использованием самонесущего изолированного провода возросла на 850 км. Кроме того, на опорах ВЛ 6-10 кВ монтируются специальные птицезащитные устройства (ПЗУ). В 2016 г. «Нижновэнерго» было закуплено 2805 комплектов ПЗУ, они установлены в зоне ответственности ПО «Уренские электрические сети».



Повышению уровня экологической безопасности в электросетевом хозяйстве также способствуют модернизация электросетевого оборудования, применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электроэнергии. При капитальном ремонте, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов за истекший год выполнена замена 43 маслонаполненных высоковольтных вводов на аналоги с твердой изоляцией и 316 масляных выключателей на вакуумные. В отличие от масляных, они обладают повышенными показателями надежности и долговечности, имеют высокие технические показатели, просты в обслуживании и пожаробезопасны.



Как социально ответственная компания «Нижновэнерго» придает большое значение экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. В компании разработана и внедряется комплексная система мероприятий по поддержанию необходимого уровня экологической безопасности на энергообъектах. Персонал, ответственный за охрану окружающей среды, проходит обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами.