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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Республике Дагестан оперативно восстановлено электроснабжение потребителей трех районов

В Республике Дагестан оперативно восстановлено электроснабжение потребителей трех районов

26 января 2017, 13:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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Специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» оперативно восстановили электроснабжение потребителей Ахтынского, Касумкентского и Курахского районов Дагестана. Сбой электроснабжения произошел предположительно вследствие погодных условий – в регионе наблюдается сильный ветер с порывами до 15 м/с. 26 января т.г. в 11.38 мск действием автоматической защиты произошло отключение четырех подстанций 110 кВ и двух 35 кВ, обеспечивающих электроснабжение бытовых потребителей. Суммарная отключенная мощность составила 20 МВт.

В 12.15 мск большая часть потребителей была запитана по резервным схемам. В 12.46 мск электроснабжение всех потребителей восстановлено.

Специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» ведут осмотр выведенной в ремонт воздушной линии "Касумкент - Советская".

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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