В Республике Дагестан оперативно восстановлено электроснабжение потребителей трех районов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 13:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» оперативно восстановили электроснабжение потребителей Ахтынского, Касумкентского и Курахского районов Дагестана. Сбой электроснабжения произошел предположительно вследствие погодных условий – в регионе наблюдается сильный ветер с порывами до 15 м/с. 26 января т.г. в 11.38 мск действием автоматической защиты произошло отключение четырех подстанций 110 кВ и двух 35 кВ, обеспечивающих электроснабжение бытовых потребителей. Суммарная отключенная мощность составила 20 МВт.
В 12.15 мск большая часть потребителей была запитана по резервным схемам. В 12.46 мск электроснабжение всех потребителей восстановлено.
Специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» ведут осмотр выведенной в ремонт воздушной линии "Касумкент - Советская".