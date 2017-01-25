В Хабаровском крае сократилось количество аварийных отключений электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 16:38
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
На 13 процентов сократилось количество внеплановых отключений электроэнергии в электросетевом хозяйстве хабаровского филиала АО «ДРСК» на территории всего Хабаровского края.
За весь 2016 год специалистами оперативной диспетчерско-информационной аналитической службы (ОДИАС) Хабаровских электрических сетей было зафиксировано 589 аварийных отключений, что почти на 90 аварий ниже показателей предыдущего аналогичного периода. Время простоя потребителей электроэнергии сократилось более чем в два раза: с 3 часов до 1 часа 18 минут.
- С точки зрения аварийности наиболее сложными месяцами ушедшего года для энергетиков стали июль и август, в период ухудшения погодных условий с выпадением большого количества осадков за короткий промежуток времени и резким усилением ветра. В такие периоды наши работники находятся в режиме повышенной готовности, что обеспечивает максимально оперативное обнаружение и устранение повреждений на линии, - комментирует Александр СТАЦЕНКО, начальник ОДИАС филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
Важно отметить, что филиал добился существенных сокращений отключений в отдаленных районах края благодаря проведенной реконструкции инфраструктуры. Так, в первом квартале ушедшего года в Николаевском муниципальном районе была произведена масштабная модернизация воздушной линии 110 кВ «Николаевская ТЭЦ – Многовершинная» протяженностью около 15 километров с установкой 70 новых опор. Это обеспечило жителям ближайших населенных пунктов бесперебойное электроснабжение: в течение последующих 9 месяцев на данном участке ВЛ аварийных ситуаций зафиксировано не было.
В целом, добиться положительной динамики в снижении основных показателей аварийности в 2016 году энергокомпании позволила реализация целого комплекса мер: увеличение объема расчистки просек в охранных зонах линий электропередачи, техническое перевооружение и реконструкция энергетического оборудования, зданий и сооружений, а также повышение уровня профессионализма персонала оперативно-выездных бригад.