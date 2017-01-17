В волгоградском филиале МРСК Юга прошли Дни охраны труда

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 09:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
Специальные комиссии проверили организацию безопасной работы на всех энергетических объектах волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в рамках традиционных Дней охраны труда 19 и 20 января. Члены комиссии оценили умение персонала пользоваться средствами индивидуальной защиты, состояние рабочих мест и бытовых помещений, соблюдение норм техники безопасности.
Директор волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» Анатолий Кушнеров принял участие в практическом занятии по соблюдению требований нарядно-допускной системы в Правобережных электрических сетях, а также в проверке подготовки и оснащения рабочих мест, ведения технической и оперативной документации, соблюдения правил допуска персонала к работе и исправности техники. Результаты проведенной проверки послужат основой для мероприятий по устранению выявленных нарушений, снижению риска производственного травматизма, повышения культуры ОТ среди сотрудников.
- Профилактика и предотвращение производственного травматизма и несчастных случаев на рабочих местах – одно из приоритетных направлений работы нашего филиала, - отметил Анатолий Кушнеров. - На предприятии разработана комплексная программа мероприятий по предупреждению случаев травматизма работников филиала и сторонних лиц на энергообъектах, ведь человеческая жизнь это самое ценное.