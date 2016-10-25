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Выставку Build Ural/WorldBuild Ural 2017 поддержали Правительство Свердловской области и Администрация города Екатеринбурга

Выставку Build Ural/WorldBuild Ural 2017 поддержали Правительство Свердловской области и Администрация города Екатеринбурга

26 января 2017, 09:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ

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В 2017 году выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural/WorldBuild Ural получила организационную и информационную поддержку Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

С 2014 года Build Ural/WorldBuild Ural подтверждает соответствие высоким требованиям к качественным и количественным характеристикам, а также приоритетным направлениям развития региона. 

В марте 2017 года на выставке будут представлены ведущие отечественные и зарубежные компании-производители строительных, отделочных материалов, инженерного оборудования, что позволит посетителям ознакомиться с новинками продукции и технологий, сравнить отечественных и иностранных производителей, а также провести переговоры и заключить соглашения о сотрудничестве на уникальных условиях, действующих только во время проведения выставки.

На данный момент своё участие по разделам подтвердили следующие компании:

  • Строительство, строительные материалы и оборудование: REMMERS, Huntsman NMG, Завод современных стеновых материалов «Афина», ТД Билдэкс, Каркас Групп, НПЦ НЕВПОЛИМЕР, ЧЗПСН-Профнастил, Современный дом, ООО Завод слоистых пластиков и другие.
  • Отделочные материалы: Криплат Урал, Группа компаний «Вертикаль»; ТД Керамика и клинкер Урал и другие.
  • Инженерные системы и сантехника: T.Plast, Prado, Zern, Гидро-Гарант, ТД Мисти, Промрукав, Казанский завод смесителей, Гидромикс, ПКФ РАДИМАКС, Royal Thermo, Русский Радиатор, Универсал, Компания САНТЕХРЕСУРС 2000 и другие
  • Окна. Фасады. Двери и ворота: Дёке Хоум Системс, Адамант Line Blick, LIDMAN/ЛДМ, Хёрманн Руссия, Астормаркет и другие.

Выставка Build Ural/WorldBuild Ural состоится с 14 по 16 марта 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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Компания: TE Урал

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