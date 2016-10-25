Выставку Build Ural/WorldBuild Ural 2017 поддержали Правительство Свердловской области и Администрация города Екатеринбурга

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
26 января 2017, 09:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ
В 2017 году выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural/WorldBuild Ural получила организационную и информационную поддержку Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.
С 2014 года Build Ural/WorldBuild Ural подтверждает соответствие высоким требованиям к качественным и количественным характеристикам, а также приоритетным направлениям развития региона.
В марте 2017 года на выставке будут представлены ведущие отечественные и зарубежные компании-производители строительных, отделочных материалов, инженерного оборудования, что позволит посетителям ознакомиться с новинками продукции и технологий, сравнить отечественных и иностранных производителей, а также провести переговоры и заключить соглашения о сотрудничестве на уникальных условиях, действующих только во время проведения выставки.
На данный момент своё участие по разделам подтвердили следующие компании:
Выставка Build Ural/WorldBuild Ural состоится с 14 по 16 марта 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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