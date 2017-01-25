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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Славянском энергорайоне к сетям Кубаньэнерго присоединено 2,5 тысячи новых потребителей

В Славянском энергорайоне к сетям Кубаньэнерго присоединено 2,5 тысячи новых потребителей

26 января 2017, 10:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В течение 2016 года энергетики филиала  ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (группа «Россети») присоединили к электросетям компании более 2,5 тысяч новых потребителей в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах Краснодарского края.

Около 90% из них – потребители быта. Среди новых потребителей промышленного сектора – крестьянские и фермерские хозяйства, специализирующиеся  в различных отраслях сельскохозяйственного производства, объекты сферы обслуживания и курортной инфраструктуры.

Также энергетики выполнили заявки на увеличение мощности энергопринимающих устройств для 795 бытовых и производственных потребителей. Общая присоединенная мощность в 2016 году превысила 50 мегаватт.

– Выполнение мероприятий по присоединению к сетям ПАО «Кубаньэнерго» новых потребителей и увеличению мощностей для потребителей, подключенных ранее, способствуют динамичному развитию во всех сферах жизни муниципальных образований: жилищного строительства, производства, сферы обслуживания, улучшается качество жизни населения, – подчеркнул директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Евгений Рудь.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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