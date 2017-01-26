КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
2,3 тысяч км линий электропередачи распределительной сети отремонтирует астраханский филиал МРСК Юга в 2017 году.
Капитальный ремонт 2,3 тысяч км линий электропередачи распределительной сети произведут специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в рамках ремонтной программы 2017 года. Работы пройдут на 450 воздушных линиях напряжением 0,4-10 киловольт, расположенных на территории Астраханской области.
В ходе работ по капитальному ремонту энергетики планируют заменить более 500 опор, свыше 1,7 тысяч изоляторов и 40,5 километров неизолированного провода, отремонтировать 470 трансформаторных подстанций.
Также сотрудники астраханского филиала МРСК Юга проведут техническое обслуживание 14 тысяч километров воздушных линий распределительной сети и свыше 3 тысяч ТП 6-10/0,4 кВ.