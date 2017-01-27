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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

40 миллионов рублей будет направлено на ремонт оборудования в Тихорецком энергорайоне в 2017 году

40 миллионов рублей будет направлено на ремонт оборудования в Тихорецком энергорайоне в 2017 году

27 января 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В 2017 году Тихорецкий филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») планирует направить более 40 миллионов рублей на  реализацию ремонтной программы в пяти районах, входящих в зону ответственности Тихорецких электрических сетей.

Сотрудники Тихорецкого филиала Кубаньэнерго проведут комплексные ремонты оборудования на высоковольтных подстанциях «Новорождественская», «Отрадная», «Большевик» в Тихорецком районе, «Кугоейская» в Крыловском районе, «Ленинодарская» в Павловском районе, «Светлая» «Степная» в Белоглинском районе и «Новопокровская» в одноименном районе.

Энергетики планируют выполнить капитальные ремонты 15 высоковольтных линий электропередачи основной сети с заменой устаревших опор, изоляторов, проводов и грозозащитного троса. Кроме этого, будет расчищено от древесно–кустарниковой растительности порядка 30 га охранных зон ЛЭП.

Немалый объем работ предстоит выполнить тихорецким энергетикам и по распределительной сети. Всего планируется заменить порядка 400 опор, свыше трех тысяч изоляторов и 113 км провода.
− Мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования подстанций и линий электропередачи проводятся ежегодно с утвержденной периодичностью и строго по плану. Главная наша задача − повысить качество и надежность подачи электроэнергии как для крупных предприятий и важных социальных объектов, так и для бытовых потребителей сельских населенных пунктов, − подчеркнул директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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