40 миллионов рублей будет направлено на ремонт оборудования в Тихорецком энергорайоне в 2017 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2017 году Тихорецкий филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») планирует направить более 40 миллионов рублей на реализацию ремонтной программы в пяти районах, входящих в зону ответственности Тихорецких электрических сетей.
Сотрудники Тихорецкого филиала Кубаньэнерго проведут комплексные ремонты оборудования на высоковольтных подстанциях «Новорождественская», «Отрадная», «Большевик» в Тихорецком районе, «Кугоейская» в Крыловском районе, «Ленинодарская» в Павловском районе, «Светлая» «Степная» в Белоглинском районе и «Новопокровская» в одноименном районе.
Энергетики планируют выполнить капитальные ремонты 15 высоковольтных линий электропередачи основной сети с заменой устаревших опор, изоляторов, проводов и грозозащитного троса. Кроме этого, будет расчищено от древесно–кустарниковой растительности порядка 30 га охранных зон ЛЭП.
Немалый объем работ предстоит выполнить тихорецким энергетикам и по распределительной сети. Всего планируется заменить порядка 400 опор, свыше трех тысяч изоляторов и 113 км провода.
− Мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования подстанций и линий электропередачи проводятся ежегодно с утвержденной периодичностью и строго по плану. Главная наша задача − повысить качество и надежность подачи электроэнергии как для крупных предприятий и важных социальных объектов, так и для бытовых потребителей сельских населенных пунктов, − подчеркнул директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.