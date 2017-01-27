Более 89 миллионов рублей взыскано с должников в 2016 году при участии отдела безопасности АО "Карачаево-Черкесскэнерго"

Основными направлениями деятельности отдела безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») в 2016 году была реализация мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности и борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии.



Так, в течение минувшего года было проведено 36 встреч с должниками-юридическими лицами, в адрес неплательщиков направлено 47 писем-требований о погашении дебиторской задолженности.



В 2016 году сотрудники отдела безопасности вместе с блоком реализации электроэнергии приняли участие в двух инициированных руководством АО «Карачаево-Черкесскэнерго» встречах с представителями органов власти, местного самоуправления, организаций ЖКХ и управляющих компаний города Теберды, поселка Домбай и города Усть-Джегуты. В ходе встреч была достигнута договоренность о погашении администрациями населенных пунктов задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии КЧР. Также итогом стало принятие решения о проведении мероприятий, связанных с погашением задолженности за электроэнергию жителей многоквартирных домов (МКД) и устранением причин возникновения сверхнормативных потерь в МКД.



Работниками отдела безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с приставами УФССП России по КЧР и съемочной группой телекомпании «Архыз24» в Прикубанском и Усть-Джегутинском районах были проведены рейды по адресам злостных неплательщиков. В результате взыскано с должников - физических лиц около 80 тыс. руб.



При подведении итогов подсчитано: всего при содействии отдела безопасности в минувшем году должниками была погашена дебиторская задолженность на сумму около 89,4 млн руб. Сотрудники отдела безопасности Общества в 2016 году приняли участие в 333 рейдах по выявлению и пресечению фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Из них 44 выезда проведено совместно с представителями правоохранительных органов.



В ходе проведенных проверок было пресечено 87 фактов безучетного потребления электроэнергии на общую сумму более 1,1 млн руб. Также выявлено два факта бездоговорного потребления электроэнергии и 112 случаев самовольного подключения абонентов-должников к электрическим сетям.