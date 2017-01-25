Энергоблок №2 АЭС "Куданкулам" с оборудованием предприятий АЭМ вышел на номинальную мощность

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 11:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
21 января 2017 г. в 20:30, энергоблок №2 АЭС «Куданкулам» в Индии достиг 1000 МВт электрической мощности и вышел на 100% номинальной мощности.
Начался последний подэтап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока – динамические испытания энергоблока на проектной мощности. Согласно графику завершение этапа планируется на первую декаду февраля, после чего последуют 72-ух часовые испытания с дальнейшим переходом к этапу годовой гарантийной эксплуатации энергоблока. В составе энергоблока реакторная установка с ВВЭР-1000 проекта АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш).
Также предприятия дивизиона поставили на данный энергоблок целый ряд ключевого оборудования: парогенераторы, сепаратор-пароперегреватель, подогреватели высокого давления, трубопроводы, теплообменники (ЗиО-Подольск), Главный циркуляционный насос, газодувки (ЦКБМ), насосы артезианского типа, центробежные электронасосы (ОКБМ Африкантов).
Материаловедческий институт холдинга АО НПО ЦНИИТМАШ осуществлял авторское сопровождение изготовления заготовок для главных циркуляционных насосов (ГНЦ) и главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ) и днищ парогенераторных блоков 3 и 4; согласование рабочей конструкторской документации (РКД), согласование производственно-технологической и производственно-конструкторской документации (ПТД и ПКД) и технологическое сопровождение головной материаловедческой организации изготовления оборудования блоки № 3, 4; давал заключения о применении импортных сварочных материалов при изготовлении оборудования для АЭС "Куданкулам" и осуществлял технологическое сопровождение изготовления емкостей дополнительной системы пассивного залива активной зоны, гидроемкости САОЗ, изготовления плакированных труб для АЭС.