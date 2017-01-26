Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии совместно с представителями бизнеса и экспертным сообществом разрабатывают стандарты на строительные материалы

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 10:16
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, РОССТАНДАРТ
В первом заседании Технического комитета по стандартизации №144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» принял участие руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, а также представители Минпромторга России и отраслевых объединений.
На совещании были рассмотрены вопросы перспективных направлений развития стандартизации строительных материалов, формирования среднесрочной программы стандартизации на 2017-2019 гг., а также порядок работы подкомитетов.
Создание технического комитета позволит активизировать разработку стандартов на строительные материалы, в большей степени привлечь к этой работе представителей бизнеса. Учитывая межотраслевой и межведомственный характер продукции, производимой промышленностью строительных материалов, технический комитет будет публичной площадкой для поиска консенсуса по техническим вопросам на экспертном уровне. Заключения и рекомендации технического комитета будут использованы для принятия решения руководящих органов власти.
Технический комитет по стандартизации №144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» был создан Росстандартом по инициативе производителей строительных материалов, при поддержке Минпромторга России.
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов: «Сегодня Федеральный информационный фонд стандартов содержит около 600 стандартов на строительные материалы. Одна из главных задач нового технического комитета - пересмотр и модернизация стандартов в профильной области. Напомню, смысл стандартизации состоит в том, что профессиональное сообщество, опираясь на принципы саморегулирования, разрабатывает стандарты и для промышленных предприятий, и для потребителей строительной продукции. Пока из ежегодно принимаемых 2-х тысяч стандартов на строительные материалы приходится менее 3%. Между тем, применение современной национальной нормативно-технической базы позволит обеспечить безопасность строительства и производство качественной и безопасной продукции на российском рынке».