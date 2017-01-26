 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии совместно с представителями бизнеса и экспертным сообществом разрабатывают стандарты на строительные материалы

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии совместно с представителями бизнеса и экспертным сообществом разрабатывают стандарты на строительные материалы

27 января 2017, 10:16
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, РОССТАНДАРТ

Обсудить на форуме

135 просмотров

В первом заседании Технического комитета по стандартизации №144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» принял участие руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, а также представители Минпромторга России и отраслевых объединений.

На совещании были рассмотрены вопросы перспективных направлений развития стандартизации строительных материалов, формирования среднесрочной программы стандартизации на 2017-2019 гг., а также порядок работы подкомитетов.

Создание технического комитета позволит активизировать разработку стандартов на строительные материалы, в большей степени привлечь к этой работе представителей бизнеса. Учитывая межотраслевой и межведомственный характер продукции, производимой промышленностью строительных материалов, технический комитет будет публичной площадкой для поиска консенсуса по техническим вопросам на экспертном уровне. Заключения и рекомендации технического комитета будут использованы для принятия решения руководящих органов власти.

Технический комитет по стандартизации №144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» был создан Росстандартом по инициативе производителей строительных материалов, при поддержке Минпромторга России.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов: «Сегодня Федеральный информационный фонд стандартов содержит около 600 стандартов на строительные материалы. Одна из главных задач нового технического комитета - пересмотр и модернизация стандартов в профильной области. Напомню, смысл стандартизации состоит в том, что профессиональное сообщество, опираясь на принципы саморегулирования, разрабатывает стандарты и для промышленных предприятий, и для потребителей строительной продукции. Пока из ежегодно принимаемых 2-х тысяч стандартов на строительные материалы приходится менее 3%. Между тем, применение современной национальной нормативно-технической базы позволит обеспечить безопасность строительства и производство качественной и безопасной продукции на российском рынке».

Компания: Минпромторг РФ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!