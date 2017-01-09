Год триумфов и побед

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 16:36
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР
Совет молодых специалистов ООО «Тольяттинский Трансформатор» продолжает свою активную деятельность в новом 2017 году. В начале этого года ребята подвели итоги своей работы за 2016 год.
В 2016 году молодые специалисты ООО «ТТ» принимали участие в мероприятиях городского масштаба под юбилейным флагом 60-летия «Тольяттинского Трансформатора». “Этот юбилейный год стал годом, когда самые активные и достойные ребята нашего завода были отмечены благодарственными письмами мэра г.о. Тольятти. В течение 2016 года члены Совета молодых специалистов приняли участие в городских мероприятиях «Здоровая зима», «Шапка», «Капля жизни», «Кросс нации», «Точка ЗОЖ» и многих других. Молодые специалисты поучаствовали в интеллектуальной игре на установление рекорда Гиннеса и Европы по игре «Что? Где? Когда?». А в главном мероприятии в жизни Совета – «Слёте работающей молодежи им. Максима Потокина» – наша молодёжь взяла серебряную медаль. Активно себя проявили ребята и в мероприятиях заводского масштаба: традиционно, накануне 9 Мая, силами активистов была организована акция «Георгиевская ленточка». А 5 июня 2016 года Совет молодых специалистов провёл яркую акцию, посвященную празднованию дня рождения нашего завода, где каждому рабочему вручался юбилейный значок логотипом «Тольяттинского Трансформатора»”, – рассказал председатель Совета молодых специалистов ООО «Тольяттинский Трансформатор» Колотурин Д.В.