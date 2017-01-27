Готовность основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС достигла 96%

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Оперативный штаб по строительству Нижне-Бурейской ГЭС, возводимой ПАО «РусГидро» в Амурской области, подвел итоги 2016 года. Степень готовности основных сооружений станции достигла 96%, первые два гидроагрегата готовы к пуску на холостой ход.
В 2016 году строительство Нижне-Бурейской ГЭС велось интенсивными темпами. В марте были разобраны перемычки и заполнен водой котлован основных сооружений, что позволило 19 апреля перекрыть Бурею. После этого всего за три месяца был выполнен основной объем работ по отсыпке грунтовой плотины, а в ноябре было завершено сооружение в ней противофильтрационного элемента «стена в грунте». В течение года был выполнен основной объем работ по монтажу первых двух гидроагрегатов и схемы выдачи мощности 1 этапа.
К концу 2016 года готовность бетонных сооружений станции оценивается в 94%, земляной плотины – в 98,5%, монтаж гидромеханического оборудования завершен на 79%. Основные сооружения станции готовы к наполнению водохранилища до промежуточной отметки 128,00 м. Завершены монтаж и пусконаладочные работы по вспомогательному оборудованию первых гидроагрегатов, обеспечен тепловой контур по пусковым помещениям и завершена их отделка.
В 2017 году планируется завершить все строительно-монтажные работы, закончить монтаж и пусконаладку всего гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования, обеспечить двухэтапное заполнение ложа водохранилища до проектной отметки 138,00 м и последовательно пустить все четыре гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС.