KAZ Minerals достигла намеченных показателей

В 2016 г. группа KAZ Minerals значительно нарастила производство меди в катодном эквиваленте по сравнению с 2015 г.: производство меди выросло за минувший год на 73% до 140,3 тыс. т меди в катодном эквиваленте при запланированном годовом диапазоне 135-145 тыc. т. При этом Бозшакольская обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды произвела в 2016 г. 44,8 тыс. т меди в катодном эквиваленте, еще 18,1 тыс. т катодной меди поступили с комплекса по переработке окисленной руды на Актогае. Производство попутной продукции в 2016 г. превысило плановые показатели.



За отчетный период объем добытой руды более чем в три раза превысил показатель 2015 г. (14,5 млн т) и достиг 49 млн т руды, что связано с расширением горных работ на Бозшаколе и Актогае для обеспечения перерабатывающих мощностей достаточным объемом руды. Среднее содержание меди в руде – 0,66% - было ожидаемо ниже по сравнению с 2015 г. в связи с увеличением добычи руды с меньшим содержанием на Бозшаколе (0,58%) и Актогае (0,41%).



На Бозшаколе добыча руды возросла до 28,3 млн т руды, в сравнении с 7,1 млн т руды в 2015 г. Максимальная перерабатывающая мощность Бозшакольского ГОКа – 30 млн т руды в год. Наращивание производства идет по плану, в 4-мквартале 2016 г. средняя пропускная способность мельниц превысила 75%. Основная обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды произвела 44,8 тыс. т меди в катодном эквиваленте – на уровне нижней границы планового годового диапазона 45-55 тыс. т. 29 сентября 2016 г. стартовали пусконаладочные работы на второй фабрике по переработке каолинизированной руды, и в ходе первичного тестирования эта фабрика произвела в 4-м квартале 0,2 тыс. т меди в концентрате. Фабрика продолжит наращивать производство в 2017 г. В зависимости от доступности перерабатывающих мощностей на Балхашском медеплавильном заводе в 2017 г. туда на переработку по схеме толлинга может быть отправлено небольшое количество медного концентрата с Бозшаколя, на тех же условиях, что и материал с предприятий Востокцветмета – это позволит получить экономию на транспортных расходах и логистике по сравнению с реализацией концентрата в КНР.



В 2016 г. Актогай существенно расширил горные работы. Добыто 16,1 млн т руды по сравнению с 3 млн т руды в 2015 г. За 12 месяцев 2016 г. комплекс по переработке окисленной руды произвел 18,1 тыс. т катодной меди. Пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды стартовали 6 декабря 2016 г., сейчас проводится тестирование оборудования. Производство первого товарного медного концентрата ожидается в 1-м квартале 2017 г.



Предприятия Востокцветмета в Восточно-Казахстанской области и ГОК Бозымчак в Кыргызстане добыли в 2016 г. 4,7 млн т руды. Превысить показатель 2015 г. удалось благодаря работе Бозымчакского ГОКа на полную мощность. Эти активы совокупно произвели 77,4 тыс. т меди в катодном эквиваленте при среднем содержании меди в руде 2,01%. Как уже сообщалось ранее, в конце 2016 г. группа KAZ Minerals завершила добычные работы на Юбилейно-Снегирихинской шахте в Восточно-Казахстанской области в связи с полной отработкой балансовых запасов. В течение года это небольшое предприятие произвело 5,5 тыс. т меди в концентрате, 0,8 тыс. унций золота в концентрате, 53,0 тыс. унций серебра в концентрате и 0,5 тыс. т цинка в концентрате.



За 12 месяцев группа KAZ Minerals произвела 75,4 тыс. т цинка при плановом годовом диапазоне 70-75 тыс. т. Производство золота и серебра в эквиваленте слитков также превысило плановые показатели и составило 119,7 тыс. и 3,103 млн унций соответственно. Превышение прогнозных значений по производству попутной продукции было достигнуто, в основном, за счет более высокого, чем ожидалось, содержания в руде, добытой на предприятиях Востокцветмета, и высокого содержания золота на Бозшаколе.



Председатель правления группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я доволен, что мы достигли наших плановых показателей на 2016 г. как по меди, так и по попутной продукции, обеспечили рост производства меди в катодном эквиваленте на 73% в сравнении с годом ранее и успешно наращивали производство на Бозшакольском ГОКе и комплексе по переработке окисленной руды на Актогае. Меньшие, чем ожидалось, требования по техобслуживанию нового оборудования на Бозшаколе оказали благоприятное влияние на его операционных расходах, и мы ожидаем снижение общей денежной себестоимости на 20% от нижней границы ранее озвученного диапазона в $0,140-160 за 1 фунт. Мы продолжим свой рост в 2017 г. по мере выхода Бозшаколя на проектную мощность и с началом производства медного концентрата из сульфидной руды на Актогае».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»