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Кабельная система напряжением 330 кВ производства завода "ТАТКАБЕЛЬ" соответствует техническим требованиям ПАО "Россети"

ТАТКАБЕЛЬ, Россети, кабель, высоковольтный кабель, кабельная система

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» получил положительное заключение аттестационной комиссии,  подтверждающее, что кабельная система 330 кВ, состоящая из кабеля производства завода «ТАТКАБЕЛЬ» с сечением токопроводящей жилы 2500 мм2 включительно, муфт производства компаний PFISTERER Kontanktsysteme GmbH (Германия), PFISTERER IXOSIL AG (Швейцария) и BRUGG KABEL AG (Швейцария) полностью соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендована для опытно-промышленной эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Благодаря исполнению политики импортозамещения на проекте выдачи мощности Ленинградской АЭС-2 для проведения апробации и опытно-промышленной эксплуатации успешно идет прокладка кабельной продукции напряжением 330 кВ производства завода «ТАТКАБЕЛЬ». Благополучная реализация данного проекта безоговорочно подтвердит компетентность завода «ТАТКАБЕЛЬ» в рамках производства кабеля напряжением 330 кВ.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
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