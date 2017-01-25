Калугаэнерго: с должников за электроэнергию спросят еще жестче

24 января 2017 года под председательством заместителя Губернатора Калужской области Геннадия Новосельцева состоялось очередное заседание комиссии по мониторингу финансового состояния и обеспечению финансовой устойчивости предприятий электросетевого комплекса, в котором приняли участие представители филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



Постоянный контроль ситуации со стороны областного руководства и усилия ресурсоснабжающих организаций позволили добиться в 2016 году устойчивой динамики снижения задолженности со стороны потребителей поставщикам энергоресурсов. Так, просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом «Калугаэнерго» с начала 2016 года сократилась практически на миллиард рублей и по состоянию на 23 января 2017 года она составила 242,7 млн. рублей.



Но, как было подчеркнуто на совещании, жесткие меры будут применяться к должникам вплоть до полного погашения долгов. В том числе это касается управляющих компаний. Так, ряд управляющих компаний на предыдущем совещании взяли на себя обязательства по погашению задолженности. Но за месяц ситуация не исправилась. В таких условиях дальнейшие уговоры бессмысленны. По злостным неплательщикам материалы будут переданы в государственную жилинспекцию, после чего может быть принято решение о штрафах или дисквалификации их руководителей. Самые жесткие меры будут применяться и к другим должникам.



Так, в отношении долгов ОАО «Оборонэнергосбыт» было принято решение о направлении письма в министерство обороны РФ о неудовлетворительном состоянии платёжной дисциплины за услуги по передаче электроэнергии со стороны данной сбытовой компании. Филиал «Калугаэнерго» намерен добиваться полного погашения задолженности со стороны и других должников. Так, в отношении ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завода» уже есть решение об ограничении электроснабжения. И если график погашения задолженности предприятием не будет выполняться, завод останется без электроэнергии. Санкции в отношении УМП «Водоканал» г. Малоярославца пока также не применялись. До 31 марта коммунальщики обязались заплатить за услуги по передаче электроэнергии 4,5 млн. рублей и до конца года полностью погасить задолженность.



В ситуации, когда должники не идут на диалог, действенной мерой является юридическое воздействие. За 2016 год юридическими службами филиала «Калугаэнерго» направлено 158 исковых заявлений с предъявлением штрафных санкций на 290 млн руб. Из них уже рассмотрены и удовлетворены судом иски на сумму 57 млн. руб. Остальные заявления находятся на рассмотрении.



Филиал «Калугаэнерго» ведет активную работу по взысканию дебиторской задолженности, так как ее наличие несет риски устойчивому функционированию энергокомпании, ведь средства за услуги по передаче электроэнергии направляются на ремонт и реконструкцию электросетевого хозяйства. Поэтому обеспечение финансовой дисциплины - залог энергетической безопасности, социальной стабильности и развития региона.