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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК 2.0

МОЭСК 2.0

27 января 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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Пресс-служба ПАО "МОЭСК" сообщила о перезапуске корпоративного сайта компании. Стремление МОЭСК к улучшению аппарата связи с клиентами, упрощению поиска и изложения информации, внедрению современных стандартов и постоянного повышения качества обслуживания побудили компанию к модернизации своего представительства в сети.

Помимо адаптации под всевозможные виды платформ, включая мобильные, была произведена масштабная работа с объемом сайта для повышение скорости обработки запросов. Реконструкции подверглось главное меню, которое теперь ориентировано на быстрый поиск по различным категориям соответствующих групп пользователей, будь то клиенты или инвесторы и поставщики.

Новое представительство в сети Интернет призвано повысить эффективность и скорость взаимодействия МОЭСК и всех стейкхолдеров, а также отобразить изменения бизнес-процессов компании и движение к открытости и клиентоориентированности.

Осознавая важность дизайна и визуализации для пользователей, на обновленном сайте МОЭСК реализованы тенденции современного оформления, единообразие цветового решения, интерактивные сервисы, произведена адаптация размещения контента под мобильные устройства iOS и Android.

По информации сайта zakupki.gov, компанией был размещен тендер для определения исполнителя на оказание услуг по разработке корпоративного сайта ПАО "МОЭСК", с итоговой суммой около 3 млн рублей. Данный бюджет был выделен для обеспечения максимально высокого уровня качества исполнения. Работу по заказу осуществил один из двух подавших заявку претендентов — студия "Бюро Пирогова".

МОЭСК с большой ответственностью подходит к постоянному улучшению качества своих услуг, передовым разработкам и продолжает реализовывать новые решения для увеличения качества обслуживания своих клиентов.

Компания: ЭНЕРГОСМИ

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