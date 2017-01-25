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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК запускает новый корпоративный сайт

МОЭСК запускает новый корпоративный сайт

27 января 2017, 10:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») перезапустило корпоративный сайт по адресу www.moesk.ru, адаптированный под различные мобильные платформы пользователей.

Данная необходимость была продиктована стремлением компании упростить поиск и изложение информации, расставить понятные ориентиры для посетителей страницы, внедрить современные стандарты оформления.

В результате произведенной оптимизации объем сайта был сокращен вдвое, при этом повышена скорость обработки запросов и снижено количество внутренних переходов при поиске информации. Осознавая важность дизайна и визуализации для пользователей, на обновленном сайте МОЭСК реализованы тенденции современного оформления, единообразие цветового решения, интерактивные сервисы, произведена адаптация размещения контента под мобильные устройства iOS и Android.

Главное меню ориентировано не на структурирование информации, как раньше, а на ее быстрый поиск различными группами пользователей – клиентами, инвесторами, поставщиками. На сайте по-прежнему доступны опции «Интернет-приемная», «Подписка на рассылку по отключениям электроэнергии», «Крупнейшие инвестпроекты»», «Карта электрозарядок МОЭСК-EV» и другие.

Новое представительство в сети Интернет призвано повысить эффективность и скорость взаимодействия ПАО «МОЭСК» и всех стейкхолдеров, а также отобразить изменения бизнес-процессов компании и движение к открытости и клиентоориентированности.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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