Импортозамещение нефтегазового оборудования для Арктики оценено в 35 млрд руб.

По данным "Ъ", Минпромторг разработал подпрограмму поддержки нефтегазового и горнопромышленного машиностроения по освоению Арктики на 35 млрд руб., предполагающую снижение зависимости от импортного оборудования. Если подпрограмму одобрит правительство, бюджетное финансирование может составить 24 млрд руб. Эксперты полагают, что поддержка отрасли назрела давно, однако вопрос в ее эффективности.



Минпромторг подготовил проект подпрограммы по созданию оборудования и технологий нефтегазового и горнопромышленного машиностроения для освоения Арктики до 2020 года (копия есть у "Ъ"). Она предполагает выделение 23,7 млрд руб. из бюджета и 11,7 млрд руб. из внебюджетных источников на научные исследования, а также на создание образцов оборудования для освоения сухопутной и морской частей Арктики. В результате реализации подпрограммы, как рассчитывает Минпромторг, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды составят 51,7 млрд руб.



Технологии и оборудование для добычи нефти в Арктике запрещены к поставке в Россию из-за санкций США и ЕС. Формулируя цели подпрограммы, Минпромторг приходит к печальному выводу, что в РФ отсутствуют современные технологии для поиска и разведки месторождений на арктическом шельфе, а зависимость горнопромышленного и нефтегазового секторов от импорта превышает 80%. Наиболее критическая ситуация — с программным обеспечением, где доля импорта достигает 90%. При этом ведомство считает одной из угроз при использовании зарубежных IT-технологий возможность утечки данных. В качестве основной цели Минпромторг видит создание не менее 25 образцов импортозамещающего оборудования и трех испытательных полигонов для их апробации (Западно-Арктический в Мурманске, Восточно-Арктический в Тикси и Ненецкий на побережье Печорского моря). Речь идет о новых образцах для разведки и добычи полезных ископаемых, а также СПГ-проектов. В подпрограмме также учтена поддержка морской сейсморазведки, где "сформировалось значительное отставание от мирового уровня". По данным Минпромторга, в настоящее время российские сейсморазведочные суда, работающие на шельфе, оснащены зарубежным оборудованием, в России же оно практически не производится (исключение составляют принадлежащее "Росгеологии" предприятие "Севморгео" и "Геотек"). В связи с этим в Минпромторге подчеркивают необходимость строительства новых судов для 3D-разведки.



"Полномасштабная" добыча на шельфе Арктики начнется не раньше 2025 года, указывает министерство, сейчас разрабатывается только Приразломное месторождение в Печорском море, принадлежащее "Газпром нефти". В связи с этим оно предлагает уделить внимание системам мониторинга экологии, технологиям и оборудованию для нефтегазодобывающих платформ и подводным добычным комплексам.



На данный момент подпрограмма не утверждена, как и бюджетное финансирование для нее. "Подпрограмма направлена, в том числе, на реализацию крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию арктической зоны РФ с освоенными районами Российской Федерации",— заявили "Ъ" в Минпромторге. В Минэкономики уточнили, что после финальных согласительных совещаний программу планируется внести на рассмотрение правительства, а после проработки она войдет в проект госпрограммы по Арктике. В Минфине отказались от комментариев. Однако большинство собеседников "Ъ" считают, что программа будет принята, поскольку она согласована с нефтегазовыми компаниями. По мнению одного из собеседников "Ъ", в Минфине вряд ли будут против, поскольку предлагается понятный механизм субсидирования производства оборудования.



По мнению Александра Корнилова из "Атона", несмотря на то что на фоне санкций арктические проекты отошли на второй план, в условиях снижения запасов на суше о них нельзя забывать. По его мнению, "вопрос развития отечественных технологий назрел очень давно, единственный вопрос, насколько эффективно будут потрачены средства подпрограммы".

Источник: Коммерсант.