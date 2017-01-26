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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" обеспечило передачу 8 млрд. квт.ч электроэнергии

Мособлэнерго обеспечило передачу 8 млрд. квт.ч электроэнергии

27 января 2017, 09:48
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Отпуск электрической энергии в сетях АО «Мособлэнерго» в 2016 году составил 8,2 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановые значения на 1,4% или на 114,07 миллиона киловатт-часов. В сравнении с 2015 годом полезный отпуск увеличился более чем на 2 миллиарда киловатт-часов.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано со значительным расширением представительства компании на территории Московской области и присоединением новых филиалов. При этом фактические потери электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» в 2016 году снизились по отношению к показателям 2015 года на 1,87 миллионов киловатт-часов.

Положительного результата удалось достичь благодаря организации коммерческого учета электроэнергии, замене перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 кВ, увеличению пропускной способности линий электропередачи, а также развитию распределительной сети на территории Подмосковья.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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