На Якутской ГРЭС-2 провели пробный старт второй газотурбинной установки

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 14:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА
АО «Якутская ГРЭС-2», строящее одноименную теплоэлектростанцию, успешно осуществило пробную прокрутку* двигателя второй газотурбинной установки (ГТУ-2). Всего на Якутской ГРЭС-2 установлено четыре ГТУ общей электрической мощностью 193 МВт. Пробные пуски основного оборудования планируется начать в 1 квартале 2017 года.
На основной площадке Якутской ГРЭС-2 смонтировано основное электротехническое оборудование, завершаются монтажные и пуско-наладочные работы по вспомогательным системам. Ведется подготовка к постановке под рабочее напряжение комплектного элегазового распределительного устройства (КРУЭ) 110 кВ. В котельном отделении продолжаются подготовительные работы к пуску одного из трех пиковых водогрейных котлов (ПВК-1), который пока будет использоваться для собственных нужд стройплощадок. В турбинном отделении энергетики продолжают пусконаладочные работы на ГТУ-3.
Всего в настоящее время на площадках строительства станции задействовано 630 человек и 22 единицы техники, работа ведется круглосуточно.
*Холодная прокрутка двигателя - это раскрутка роторов газотурбинного двигателя без подачи топлива в целях его предстартовой проверки. Проведение прокрутки – важный этап подготовки к пробным пускам турбин.