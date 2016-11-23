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Отраслевые новости: Энергетика

На Якутской ГРЭС-2 провели пробный старт второй газотурбинной установки

На Якутской ГРЭС-2 провели пробный старт второй газотурбинной установки

27 января 2017, 14:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА

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 АО «Якутская ГРЭС-2», строящее одноименную теплоэлектростанцию, успешно осуществило пробную прокрутку* двигателя второй газотурбинной установки (ГТУ-2). Всего на Якутской ГРЭС-2 установлено четыре ГТУ общей электрической мощностью 193 МВт. Пробные пуски основного оборудования планируется начать в 1 квартале 2017 года.

На основной площадке Якутской ГРЭС-2 смонтировано основное электротехническое оборудование, завершаются монтажные и пуско-наладочные работы по вспомогательным системам. Ведется подготовка к постановке под рабочее напряжение комплектного элегазового распределительного устройства (КРУЭ) 110 кВ. В котельном отделении продолжаются подготовительные работы к пуску одного из трех пиковых водогрейных котлов (ПВК-1), который пока будет использоваться для собственных нужд стройплощадок. В турбинном отделении энергетики продолжают пусконаладочные работы на ГТУ-3.

Всего в настоящее время на площадках строительства станции задействовано 630 человек и 22 единицы техники, работа ведется круглосуточно.

*Холодная прокрутка двигателя - это раскрутка роторов газотурбинного двигателя без подачи топлива в целях его предстартовой проверки. Проведение прокрутки – важный этап подготовки к пробным пускам турбин.

Компания: ПАО "РАО ЭС Востока"
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