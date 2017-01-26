"Нижновэнерго" выполнил техприсоединение взлетно-посадочной полосы ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 10:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в январе 2017 г. завершил технологическое присоединение к собственным электрическим сетям энергопринимающих устройств Международного аэропорта Нижний Новгород в целях реконструкции искусственных аэродромных покрытий и замены светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе (ИВПП-1).
Комплекс работ по подключению к сетям взлетно-посадочной полосы аэропорта «Стригино», выполненный специалистами «Нижновэнерго» в сжатые сроки, позволил повысить мощность энергопринимающих устройств с 400 кВт до 2100 кВт. Реализованные мероприятия позволят обеспечить высокий уровень надежности и качества электроснабжения международного аэропорта как потребителя первой категории.
Напомним, в 2015 г. филиал «Нижновэнерго» осуществил технологическое присоединение первой очереди нового пассажирского терминала аэропорта «Стригино». Современный, оборудованный новыми технологиями терминал был подключен к подстанции (ПС) 110/6 кВ «Спутник». Данные мероприятия выполняются нижегородскими энергетиками в рамках подготовки инфраструктуры столицы Приволжского федерального округа к будущему мундиалю. В течение 2017 г. специалисты энергокомпании отремонтируют четыре подстанции (ПС) 110 кВ: «Канавинскую», «Спутник», «Ковалиху», «Мызу». Кроме того, в рамках реализации производственной программы энергетиками будет осуществлен ремонт 118 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). В частности, будут отремонтированы фасады энергообъектов, заменены выключатели 6-10 кВ и 10,358 км кабельных линий электропередачи 6 кВ (КЛ). Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6-10кВ и времени ликвидации технологических нарушений на шести подстанциях и в 19 распределительных пунктах будут установлены современные устройства сигнализации.