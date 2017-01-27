Новые данные об аварии и частичном обрушении крыши на Пензенской ТЭЦ-1

26 января в 13-05 на Пензенской ТЭЦ-1 (производственное подразделение филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс») в результате инцидента в машинном зале котло-турбинного цеха произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором ТГ-5.



В 13-15 в связи с обрушением крыши отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), из-за избытка паровой мощности отключены котлы К-5 (170 т/ч) и К-8 (220 т/ч) (работали на ТГ-5).



Станция снизила нагрузку с 203 до 146 МВт, последствий для потребителей не было. Угрозы нарушения функционирования оборудования, оставшегося в работе, не было.



Температура наружного воздуха -19ºС.



Авария произошла в турбинном отделении котлотурбинного цеха станции после проведения ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления ПВД-6 турбогенератора ТГ-5 при выполнении его гидравлических испытаний с повреждением кровли здания главного корпуса с дальнейшим ее обрушением на площади 450 м2. Один человек погиб.



Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.



Аварийно-восстановительные работы ведутся в 3 смены (23 аварийные бригады, задействовано 250 человек).



Произведена установка брезента для сооружения временной ширмы для ограждения турбогенератора № 5 от турбогенератора № 4.



Для поддержания положительных температур в помещении машинного зала установлены тепловые пушки в количестве 11 штук.



В 8:00 27.01.2017 для перекрытия поврежденного участка кровли на Пензенскую ТЭЦ-1 доставлены комплекты сборных модулей (КСМ-2 24м*27м). К месту проведения работ доставлен грузоподъёмный кран.



26 января в 17:02 действием защиты отключился турбогенератор ТГ-8, станция сбросила нагрузку со 183 до 89 МВт.



Причиной явилось увеличение расхода сетевой воды из-за порывов на трех из четырёх магистральных трубопроводах в Железнодорожном и Октябрьском районе.



Общее количество отключенных потребителей: 471 жилой дом, 9 школ, 13 детских садов и 7 лечебных учреждений.



В настоящее время проводятся работы по ликвидации этих порывов.



По состоянию на 10:00 27.01.2017 без теплоснабжения остаются 52 жилых дома.



Планируемое время восстановления теплоснабжения в полном объеме – 13-00 27.01.2017.



Температура наружного воздуха -20ºС.



По сложившейся ситуации проведен ряд экстренных заседаний регионального штаба Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения на которых рассмотрены предварительные причины и последствия произошедшей аварии, проанализирована сложившаяся ситуация и проработаны варианты скорейшего завершения работ по подаче тепла потребителям Железнодорожного и Октябрьского районов г.Пензы.



На 12-00 запланировано проведение заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).



Координация мероприятий по ликвидации последствий аварии и недопущению нарушений энергоснабжения потребителей находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Федерального штаба А.В. Черезова.



Справочно:



Пензенская ТЭЦ-1 (385 МВт, 1168 Гкал/час) – производственное подразделение филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». Год ввода станции в эксплуатацию – 1943. Расположена на берегу р. Суры в 3 км от центра г. Пенза (Пензенская область, ПФО).



Основные виды деятельности: производство электрической энергии; производство тепловой энергии.



Регион деятельности – Пензенская область (ПФО).



Потребители ЭЭ – оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).



Потребители ТЭ – промышленные и транспортные предприятия, бюджетные организации, предприятия ЖКХ, социальная сфера и население г. Пензы.