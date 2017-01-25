ПАО "МРСК Волги" получен Патент на результаты интеллектуальной деятельности

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 11:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ПАТЕНТ
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») планомерно ведется работа по обеспечению охраны результатов интеллектуальной деятельности.
В рамках выполнения Программы инновационного развития был реализован проект НИОКР «Разработка и исследование защиты с улучшенными показателями чувствительности и селективности для присоединения заземляющих устройств в электрических сетях 6-35 кВ». Целью реализации проекта являлось создание нового устройства релейной защиты, предназначенного для защиты оборудования, используемого для заземления нейтрали.
Заземление нейтрали через индуктивные, активные или комбинированные сопротивления в электрических сетях 6-35 кВ позволяет решать проблемы, связанные с перенапряжениями и разрушительным действием емкостных токов замыкания на «землю» в месте повреждения. Но в процессе эксплуатации возможно повреждение самого оборудования, предназначенного для заземления нейтрали. Используемые в настоящее время защиты не в полной мере способны защитить данное оборудование от повреждений. В связи с этим была разработана специальная защита, предназначенная для выявления повреждений на таком оборудовании (кабельная линия, нейтралеобразующий трансформатор, дугогасящий реактор, заземляющий резистор).
Разработанная защита является новым элементом системы релейной защиты, что подтверждено Патентом на полезную модель № 167199 «Устройство защиты от однофазных замыканий на землю в присоединении заземляющих устройств».