Почти 10 тысяч должников внесли в кассу АО "Калмэнергосбыт" более 53 млн рублей, не дожидаясь ограничений энергоснабжения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 10:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») подвели итоги работы по укреплению платежной дисциплины, связанной с введением ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков в 2016 году.
По данным регионального гарантирующего поставщика, всего за 12 месяцев 2016 года в сетевые энергокомпании было подано 11160 заявок на ограничение (отключение) режима электроснабжения должников, в том числе 2012 заявок в отношении юридических лиц и 9148 заявок в адрес бытовых потребителей. Суммарная задолженность потребителей перед АО «Калмэнергосбыт» превышает 60,7 млн рублей, в том числе долги юридических лиц – 48,1млн рублей, физических лиц – 12,6 млн рублей.
Из поданных 11160 заявок сетевые компании произвели фактическое отключение от электроснабжения 1235 объектов неплательщиков, в том числе 115 юридических лиц и 1120 бытовых абонентов. Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов Общества 7974 физических лица и 1895 прочих потребителей-должников погасили задолженность в размере 53,1 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений энергоснабжения.
Как сообщил управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко, энергетики вынуждены использовать ограничение режима электроснабжения как крайнюю меру, поскольку на сегодняшний день она продолжает оставаться одним из самых действенных механизмов в борьбе со злостными неплательщиками.