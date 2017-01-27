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Отраслевые новости: В мире

Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с ЕврАзЭС

Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с ЕврАзЭС

27 января 2017, 09:37
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В целом, заинтересованность налаживания сотрудничества с Евразийским экономическим союзом выразили порядка 50 государств", — сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной думе РФ, передает РИА Новости.

Он отметил, что это способствует встраиванию России в интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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