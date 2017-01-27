Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с ЕврАзЭС

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 09:37
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС
Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В целом, заинтересованность налаживания сотрудничества с Евразийским экономическим союзом выразили порядка 50 государств", — сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной думе РФ, передает РИА Новости.
Он отметил, что это способствует встраиванию России в интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.