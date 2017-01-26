Представители России, Норвегии и Финляндии обсудили вопросы регулирования озера Инари

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 16:55
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
25–26 января 2017 года в п. Мурмаши Мурманской области состоялась рабочая встреча энергетиков России и Норвегии и экологов Финляндии по регулированию водного режима озера Инари. ПАО «ТГК-1» представляли главный инженер филиала «Кольский» Александр Новиков, заместитель главного инженера Олег Тяпинов и главный инженер Каскада Пазских ГЭС Евгений Котов.
Озеро Инари является третьим по величине в Финляндии и вторым в мире по площади озером, целиком расположенным за полярным кругом. Его ресурсы используются гидростанциями России и Норвегии.
— Главная цель международного многолетнего сотрудничества — забота об экологии региона, сохранение флоры и фауны водоема. Мы оперативно обмениваемся информацией для выработки оптимальных режимов работы гидростанций, проводим мониторинг уровня воды в озере Инари и реке Паз, ведем наблюдения за изменением климата и влиянием этого фактора на приток и расход воды, — отметил Александр Новиков. — Рабочие встречи позволяют энергетикам и экологам непрерывно совершенствовать регулирование водоема, что в свою окажет позитивное воздействие на сохранение биоразнообразия.
Результаты совещания станут основой протокола, который Уполномоченные представители трех стран подпишут в Санкт-Петербурге 14–16 февраля 2017 года. Трехстороннее соглашение действует с 1959 года и способствуют рациональному использованию водных ресурсов, энергетических мощностей и сохранению благоприятных экологических условий.