Производство меди в Китае ставит рекорды

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 12:05
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
В прошлом году Китай увеличил производство меди и цинка до рекордных уровней. Производство рафинированной меди повысилось в прошедшем году на 6% - до 8,44 млн т, цинка - на 2%, до 6,27 млн.
В декабре производство меди в КНР сократилось на 3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 756 тыс. т.
Производство цинка в прошлом месяце повысилось на 10,3% - до 535 тыс. т, передает metalinfo.ru.
Добыча свинца в КНР по итогам 2016 г. увеличилась на 5,7% - до 4,76 млн т, в декабре производство выросло на 8,1%, до 414 тыс. т.
Импорт меди Китаем в 2016 г. сократился на 1,3% - до 3,63 млн т, рафинированного цинка - упал на 21,9%, до 424,44 тыс. т, свинцового концентрата - на 25,8%, до 1,4 млн т.
При этом страна увеличила импорт рафинированного никеля до рекордного уровня. Импорт никеля Китаем в 2016 г. вырос на 24%, до 362,314 тыс. т.