Проведено заседание Федерального штаба по вопросу аварии на Пензенской ТЭЦ-1 и ходе ликвидации ее последствий

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 15:50
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Состоялось совместное с региональным штабом Пензенской области экстренное заседание Федерального штаба по вопросам причин произошедшей 26.01.2017 аварии на Пензенской ТЭЦ-1 и мер по ликвидации ее последствий.
В заседании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Правительства Пензенской области, МЧС России, АО «СО ЕЭС», ПАО «Т Плюс», ПАО «Россети».
Участники заседания были проинформированы о произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и ее последствиях. Была отмечена необходимость восстановления станции в максимально короткие сроки и обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей Пензенской области.
Представитель Ростехнадзора доложил о создании Комиссии по расследованию причин произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и предварительных результатах ее работы. В состав указанной комиссии будет включен представитель Минэнерго России.
Далее на заседании была рассмотрена текущая режимно-балансовая ситуация в энергосистеме Пензенской области, заслушан подробный доклад руководства ПАО «Т Плюс» о текущей ситуации на Пензенской ТЭЦ-1, принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии и обеспечению бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Пензы:
«В настоящее время принимаются оперативные меры по ликвидации последствий произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и обеспечению надежного функционирования станции, обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Пензы. Разработан детальный план-график ликвидации последствий произошедшей аварии, все необходимые силы и ресурсы в настоящее время мобилизованы, осуществляется его реализация.
На текущий момент осуществлена установка брезентовых ширм для ограждения турбогенератора ТГ-5 от турбогенераторов ТГ-4 и ТГ-6, ведется демонтаж элементов кровли, осуществляется сборка элементов комплект сборных модулей (КСМ-2) для перекрытия поврежденного участка кровли. Установлено необходимое количество тепловых пушек, обеспечивающих положительную температуру, необходимую для работы оборудования станции» - отметил в своем докладе представитель ПАО «Т Плюс».
Также по информации ПАО «Т Плюс» и правительства Пензенской области в 13-00 27.01.2017 завершены аварийно-восстановительные работы на трубопроводах и начато заполнение тепловых магистралей теплоносителем для полного восстановления теплоснабжения потребителей г. Пензы.
По итогам заседания Федерального штаба будет подготовлен протокол с поручениями по ряду направлений.
Ситуация остается на особом контроле Минэнерго России и Федерального штаба.