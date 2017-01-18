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Пресс-релизы

РУСАЛ определил цену размещения дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов

РУСАЛ определил цену размещения дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов

27 января 2017, 15:17
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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ОК РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, сообщает об успешном завершении определения цены размещения дебютного 5-летнего выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн  долл. США. Ставка купона определена на уровне 5,125% годовых. Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов.

Владислав Соловьев, Генеральный директор РУСАЛа, сказал: "Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлёк интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. РУСАЛ успешно открыл новый рынок заимствований. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга".

Компания: ОК РУСАЛ
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