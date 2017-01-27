"Росэнергоатом" ушел от штрафа

«Совет рынка» пошел навстречу концерну «Росэнергоатом» и разрешил ему до апреля не платить штраф на оптовом энергорынке из-за опоздания с вводом блока на Нововоронежской АЭС-2. Сумма штрафа могла составить 500 млн руб. Генкомпании платят эту неустойку за срыв сроков ввода новой мощности по договорам поставки мощности. Но аналогичный штраф получила Хуадянь-Тенинская ТЭЦ ТГК-2 и китайской China Huadian Corporation, которая до начала поставки мощности на рынок будет ежемесячно платить около 78 млн руб. Кроме того, «Совет рынка» временно ужесточил регламент для аварийных блоков: теперь после аварии потребители будут платить за их мощность только два месяца (до этого — до девяти месяцев).



Наблюдательный совет ассоциации «НП “Совет рынка”» (регулятор энергорынков) в четверг решил не начислять штраф за опоздание с вводом первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2) мощностью 1,2 ГВт, который строится по договору поставки мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет повышенного тарифа на мощность). ДПМ предусматривают жесткие сроки пусков энергоблоков, в случае задержки в пользу оптовых потребителей ежемесячно начисляется штраф — 25% платы за мощность. Первый блок НВАЭС-2 должен был начать поставку мощности на рынок с 1 января 2017 года. Он был запущен 26 октября прошлого года, но спустя две недели отключился из-за аварии генератора. В четверг «Росэнергоатом» сообщил, что блок вышел на 100% номинальной мощности, но продолжил программу испытаний после окончания внепланового ремонта генератора.



«Члены набсовета пошли навстречу “Росэнергоатому” и не усмотрели оснований для взимания штрафов за отсутствующую на рынке мощность»,— прокомментировал решение источник “Ъ”. Директор по сбыту «Росэнергоатома» Александр Хвалько попросил отсрочку по штрафу до апреля — размер штрафа за этот период мог составить 500 млн руб., говорят собеседники “Ъ”.



Но штраф начислят Хуадянь-Тенинской ТЭЦ (450 МВт) в Ярославле, которую строят ТГК-2 и китайская China Huadian Corporation. Штрафные санкции — 87 млн руб. в месяц — будут действовать до начала поставки мощности на рынок. Станция не прошла проверку Ростехнадзора из-за более чем 500 нарушений, связанных с отклонениями от утвержденного Главгосэкспертизой проекта. Как сообщали собеседники “Ъ”, на устранение нарушений может потребоваться от шести месяцев до года. По словам источников “Ъ”, знакомых с ходом заседания набсовета, представитель ТГК-2 заявил, что объект введут в эксплуатацию в течение двух месяцев.



Кроме того, «Совет рынка» на полгода ввел регламент, в соответствии с которым потребители перестают платить за мощность блоков, выведенных в аварийный ремонт, через два месяца после аварии, сообщил источник “Ъ”. По его словам, генераторы «сначала пытались заблокировать это решение, но затем проголосовали за него». Речь идет в первую очередь о ситуации, возникшей после аварии на энергоблоке мощностью 800 МВт Березовской ГРЭС «Юнипро» (принадлежит структурам немецкой Uniper). Авария произошла в феврале 2016 года, но потребители в течение девяти месяцев продолжали платить за фактически отсутствующую на рынке мощность блока около 100 млн руб. в месяц (7% аттестованной мощности). Для прекращения платежей «Системный оператор» (СО) должен был провести внеплановую аттестацию. Максимальный период аварийного ремонта без такой аттестации — девять месяцев: полгода — на сам ремонт, после чего СО может уведомить о необходимости внепланового тестирования, и еще три месяца — на саму аттестацию. В итоге оплата мощности аварийного блока Березовской ГРЭС прекратилась лишь с 1 ноября 2016 года.



Источник: Коммерсант.

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