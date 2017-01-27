Российские производители готовы обеспечить композитами рынок ветроэнергетики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 января 2017, 17:31
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПРОИЗВОДСТВО
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков провел совещание по вопросу корректировки Правил квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии (постановление Правительства РФ № 426).
На совещании обсуждались изменения, касающиеся локализации отдельных элементов оборудования для генерирующего объекта, функционирующего на основе энергии ветра. Стоящая на повестке дня задача – гармонизация данных Правил с постановлением Правительства № 719 о критериях российской продукции. В совещании на эту тему приняли участие представители профильных департаментов Минпромторга России, госкорпораций «Росатом» и «Роснано», компаний – участников рынка.
В настоящее время в России уделяется особое внимание развитию ветроэнергетики и композитной отрасли. Композитные материалы широко применяются, в частности, при изготовлении лопастей ветрогенераторов. В ходе прошедшей встречи российские производители исходных материалов (волокон, тканей, препрегов) выразили готовность обеспечить соответствующий спрос со стороны заказчиков и гарантировать качество своей продукции.
«Сейчас формируется общая позиция по поводу требований к уровню локализации в сфере ветроэнергетики. Российские предприятия, производящие исходные материалы, должны быть максимально загружены соответствующими заказами. Наша конечная цель – полная локализация на территории РФ композитной составляющей для производства ветроустановок», – сказал Василий Осьмаков.